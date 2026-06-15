Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 15 червня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету G зустрінуться збірні Бельгії та Єгипту.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 15 ЧЕРВНЯ, 22:00 ▪️ ЛЮМЕН ФІЛД, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Бельгії

Бельгія впевнено пройшла відбір і залишається однією з найсильніших збірних Європи, хоча від знаменитого "золотого покоління" залишилося вже небагато. Тібо Куртуа досі є одним із найкращих воротарів світу, Кевін де Брюйне керує грою в центрі поля, а Ромелу Лукаку поступово набирає форму після непростого сезону.

Команда Руді Гарсії робить ставку на інтенсивний футбол, швидкі переходи з оборони в атаку та постійний тиск через краї. у контрольному матчі "червоні дияволи" легко обіграли Туніс (5:0), який до цього славився своїм надійним захистом. До того ж вони впевнено впорались з Хорватією (2:0). Можливо, команді й не треба багато зірок, щоб замахнутись на історичне досягнення.

Єгиптяни підходять до турніру після майже бездоганної кваліфікації: "фараони" не програли жодного матчу, здобувши вісім перемог та двічі зігравши внічию. Команда Хоссама Хассана пропустила лише два голи за весь відбірковий цикл і заслужено виграла свою групу. Збірна Єгипту спробує кинути виклик фавориту групи. Мохамед Салах хоче залишити справді великий слід на чемпіонатах світу, а Омар Мармуш спробує стати новим національним героєм своєї країни.

Додаткової драматургії додає той факт, що Салаху залишилося забити лише два голи, щоб побити рекорд свого нинішнього тренера Хоссама Хассана. В матчі проти Бельгії "фараонам" буде важливо закривати простір та не марнувати свої шанси в контратаках. Чотири роки тому єгиптяни переграли Бельгію. Чи зможуть вони повторити свій успіх?

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Єгипту

На сайті 👑 betking на перемогу Бельгії можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як потенційний успіх Єгипту оцінюється показником 5.66. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.0.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бельгія: Куртуа — Кастань, Дебаст, Теате, Де Кейпер — Онана, Тілеманс — Доку, Де Брюйне, Троссар — Де Кетеларе.

Єгипет: Шобейр — Хані, Абдельмонем, Ібрагім, Фатух — Лашин, Аттія, Ашур — Салах, Мармуш, Трезеге.

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

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