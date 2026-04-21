Англія

Клуб входить у нову еру після відставки впливової функціонерки.

Віцеголова Вест Гема Каррен Брейді офіційно оголосила про відставку після 16 років роботи в клубі. Про це повідомляє Goal.com.

Її відхід завершує тривалий період роботи в лондонському клубі, під час якого Брейді відіграла ключову роль у трансформації Вест Гема та стратегічному розвитку інфраструктури.

Club Statement: Baroness Karren Brady Announces Departure from West Ham United — West Ham United (@WestHam) April 21, 2026

У своїй прощальній заяві функціонерка зазначила, що робота в клубі стала важливою частиною її кар’єри та життя:

"Для мене було честю працювати разом із радою директорів, керівництвом, гравцями, персоналом та вболівальниками Вест Гема. Разом ми досягли визначних віх, але найяскравішим моментом для мене завжди буде підняття трофею Ліги конференції — момент, який назавжди залишиться зі мною", — заявила Брейді.

Вона приєдналася до клубу у 2010 році та стала однією з ключових фігур у переході команди зі старого стадіону Болейн Граунд на Лондонський стадіон у 2016 році. Також Брейді брала участь у переговорах щодо довгострокової оренди арени та розвитку комерційної структури клубу.

Водночас останній період роботи Брейді супроводжувався викликами: фінансовими проблемами клубу та нестабільними результатами команди в АПЛ.