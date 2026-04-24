Англія

Португальський клуб готовий продати гравця за 45 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед проявляє серйозний інтерес до опорного півзахисника Бенфіки Річарда Ріоса.

Скаути англійського клубу уважно стежать за 25-річним колумбійцем і високо оцінюють його гру. За наявною інформацією CaughtOffside, лісабонці готові розглянути продаж футболіста за суму близько 45 мільйонів євро.

Водночас вартість Ріоса може зрости, якщо він вдало проявить себе у складі збірної Колумбії на чемпіонаті світу 2026 року. Конкуренцію Манчестер Юнайтед у боротьбі за гравця можуть скласти Фулхем і Наполі.

У поточному сезоні Ріос провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт із Бенфікою діє до літа 2030 року, а ринкова вартість, за оцінками Transfermarkt, становить близько 22 мільйонів євро.