Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 23 квітня 2026 року.

Штутгарт у матчі 1/2 фіналу Кубка Німеччини на своєму полі здобув вольову перемогу над Фрайбургом (2:1) та вийшов у фінал турніру, де зіграє проти мюнхенської Баварії.

Рахунок у матчі було відкрито на 28 хвилині, коли голом у складі гостей відзначився Максимільян Еггештайн, після чого в середині другого тайму Деніз Ундав зрівняв цифри на табло, забивши на 70 хвилині.

Перемогу господарям поля забезпечив результативний удар у виконанні Тьягу Томаша, який забив на 119 хвилині.

Голи: Ундав, 70, Томаш, 119 — Еггештайн, 28.

Штутгарт: Нюбель — Міттельштедт, Шабо, Гендрікс (Жаке, 98) — Фюріх (Буанані, 118), Штіллер, Каразор, Левелінг — Нарті (Ель-Ханнус, 63) — Ундав (Вагноман, 118), Демірович (Томаш, 91).

Фрайбург: Мюллер — Макенго (Гюнтер, 101), Лінгарт, Гінтер, Трой (Огбус, 113) — Манзамбі, Еггештайн — Гріфо (Шергант, 71), Сузукі, Бесте (Кюблер, 102) — Матанович (Гелер, 84).

Попередження: Нарті, Левелінг, Гендрікс, Томаш — Макенго, Манзамбі, Гріфо, Матанович, Гелер.