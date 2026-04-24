Англія

Тоттенгем оцінює свого захисника у 90 мільйонів євро.

Два гранди англійської Прем’єр-ліги — Ліверпуль і Манчестер Юнайтед — виявили інтерес до центрального захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена.

За інформацією Ніколо Скіри, обидва клуби розглядають 25-річного нідерландця як потенційне підсилення оборони, однак наразі обмежуються внутрішніми обговореннями без офіційних пропозицій.

Тоттенгем оцінює свого ключового захисника приблизно у 90 мільйонів євро. При цьому контракт гравця діє до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що ван де Вен поки не узгодив нову угоду з лондонським клубом. У разі невиходу Тоттенхема до Ліги чемпіонів можливий сценарій його відходу, тоді як сам клуб у разі збереження місця в АПЛ планує активно працювати над продовженням контракту.

За наявною інформацією, у випадку вибору між двома англійськими грандами пріоритетом для захисника може стати Ліверпуль.