Тоттенгем оцінює свого захисника у 90 мільйонів євро.
Міккі ван де Вен, getty images
24 квітня 2026, 11:11
Два гранди англійської Прем’єр-ліги — Ліверпуль і Манчестер Юнайтед — виявили інтерес до центрального захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена.
За інформацією Ніколо Скіри, обидва клуби розглядають 25-річного нідерландця як потенційне підсилення оборони, однак наразі обмежуються внутрішніми обговореннями без офіційних пропозицій.
Тоттенгем оцінює свого ключового захисника приблизно у 90 мільйонів євро. При цьому контракт гравця діє до літа 2029 року.
Раніше повідомлялося, що ван де Вен поки не узгодив нову угоду з лондонським клубом. У разі невиходу Тоттенхема до Ліги чемпіонів можливий сценарій його відходу, тоді як сам клуб у разі збереження місця в АПЛ планує активно працювати над продовженням контракту.
За наявною інформацією, у випадку вибору між двома англійськими грандами пріоритетом для захисника може стати Ліверпуль.