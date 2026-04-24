Англія

Головний тренер "сорок" пояснив відсутність зіркових форвардів у стартовому складі високими вимогами до самовіддачі та конкуренцією всередині команди.

Керівник Ньюкасла Едді Гау відповів на запитання, чому нападники Нік Вольтемаде та Йоан Вісса не вийшли в основі у минулому турі. Нагадаємо, Вольтемаде приєднався до команди влітку 2025 року за рекордні для клубу 85 мільйонів євро, проте наразі не став залізобетонним гравцем старту.

"Вони мають довести свою спроможність на тренуваннях. Це стосується всіх футболістів, які не потрапляють до стартового складу", — наводить слова Гау журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2025/26 Ньюкасл переживає ігрову кризу. У 33-му турі АПЛ команда поступилася вдома Борнмуту з рахунком 1:2 — єдиний гол за господарів забив Вільям Осула. Ця поразка стала для підопічних Гау вже третьою поспіль у чемпіонаті. Наразі "сороки" перебувають на 14-й позиції в турнірній таблиці, маючи 42 залікові бали.

Попереду на Ньюкасл чекає надскладне випробування: 25 квітня команда зустрінеться на виїзді з лондонським Арсеналом. Поєдинок розпочнеться о 19:30.