У вирішальному матчі шваби зіграють проти Баварії.

Штутгарт в екстратаймі дотиснув Фрайбург та вийшов у фінал Кубка Німеччини (2:1)

Господарі контролювали ситуацію, неспішно перепасовуючись, але примудрилися «привезти» гол у власні ворота. У середині першої 45-хвилинки під час чергової позиційної атаки Штіллер необачно зіграв назад, заробивши кутовий для суперника.

Гості використали свою нагоду сповна. Гріфо виконав подачу на ближню стійку, Левелінг виграв боротьбу, але скинув на Гінтера. Захисник пробив головою, а Еггештайн легким дотиком скорегував політ мʼяча, який опинився в сітці.

Шваби кинулись відіграватись і перший гольовий момент створили на 40-й хвилині. Демірович вийшов на ударну позицію, але пробив вище.

По перерві команда Генесса продовжила натиск, але мʼяч вперто не йшов у ворота. «Бразильці з Брайсгау» грали на контратаках і мали гарну можливість подвоїти перевагу, проте постріл Судзукі впритул заблокував захисник.

Після цього гравці «Штутгарта» знову побігли в атаку. Ель-Ханнус зі своєї половини поля протягнув мʼяч, віддав на Ундава, а форвард точнісіньким ударом у нижній кут відновив паритет. Варто відзначити нападника, який із перших хвилин діяв максимально заряджено та не давав спокою супернику.

У доданий час Фюріх мав можливість поставити крапку, але Мюллер перевів обвідний удар 10-го номера на кутовий. На останній хвилині гри Ундав також мав виводити «Штутгарт» у фінал, але воротар гостей знову був на висоті. У підсумку основного часу командам не вистачило, аби виявити переможця.

На першій хвилині першого екстратайму «Фрайбург» знову вийшов вперед, але взяття воріт скасували через порушення правил. Згодом невпинний Фюріх, який зробив ривок, наче це тільки початок гри, поцілив у стійку, розпачливо звівши руки до небес. На заключних хвилинах першої 15-хвилинки голкіпер гостей знову став героєм епізоду: Мюллер потягнув «мертвий» мʼяч від Ундава.

У другому овертаймі шваби продовжили натиск і таки пробили колишнього воротаря «Штутгарта». Ель-Ханнус пройшов правим флангом та прострілив уздовж штрафного майданчика, а Томас влучним ударом замкнув передачу, вивівши свою команду у фінал Кубка Німеччини другий рік поспіль. Там на них чекає Баварія, яка стрімко мчить до треблу.

У Фрайбурга, своєю чергою, залишається шанс здобути трофей: 30 квітня вони зіграють перший півфінал Ліги Європи проти португальської Браги.

Штутгарт — Фрайбург 2:1

Голи: Ундав 70, Томас 119 — Еггештайн