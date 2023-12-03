Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 14-го туру чемпіонату Італії, який пройде 3 грудня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі туру між собою зіграють Наполі та Інтер.

Наполі — Інтер

Неділя, 3 грудня, 21:45, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Давіде Масса

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Вальтер Маццарі у своєму першому матчі на чолі Наполі після повернення зумів здолати на виїзді Аталанту (2:1), але потім поступився Реалу (2:4) у Лізі чемпіонів. Тренер зробив зміни у грі клуба. Наприклад, при втраті команда відбирає м'яч високо замість того, щоб у повному складі бігти назад.

Крім того, тренеру доведеться вирішити питання з лівим захисником на майбутню гру, бо Руй та Олівера вибули, а варіантів насправді не так і багато.

Через напружений календар Сімоне Індзагі довелося вдатися до ротації. Але, незважаючи на це, резервісти "нерадзуррі" зуміли відігратися з рахунку 0:3 проти Бенфіки у ЛЧ та звести гру до нічиєї. Низка основних футболістів отримали відпочинок, а інші вийшли на заміну, і таким чином не проводили повний матч на полі.

За версією букмекерів, Інтер має більше шансів на перемогу: вікторія гостей оцінюється коефіцієнтом 2.52, а перемога господарів — 2.92. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.45.

Орієнтовні склади

Наполі: Голліні – Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Натан – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські – Політано, Осімген, Кварацхелія.

Інтер: Зоммер – Дарміан, де Врей, Ачербі – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

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