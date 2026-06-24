Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Панама та Хорватія.

Національні збірні Панами та Хорватії зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Торонто.

Томас Крістіансен, після поразки від Гани (0:1), залучив до стартового складу Фахардо на вістрі нападу.

Златко Далич, на тлі поразки від Англії (2:4), використав із перших хвилин Понграчича в центрі оборони, тоді як Марко Пашалич гратиме ліворуч в атаці.

Панама: О. Москера — Рамос, Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, Барсенас, Блекмен — К. Мартінес, Фахардо, Х. Л. Родрігес.

Запасні: Мехія, Самудіо, Ескобар, Фарінья, Е. Девіс, Міллер, Х. Гутьєррес, Карраскілья, Діас, Кінтеро, Годой, Яніс, Т. Родрігес, Вотерман, Лондоньйо.



Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич, Батурина, Марко Пашалич — Муса.