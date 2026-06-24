Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Панама та Хорватія.
Марко Пашалич, Getty Images
24 червня 2026, 01:17
Національні збірні Панами та Хорватії зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Торонто.
Томас Крістіансен, після поразки від Гани (0:1), залучив до стартового складу Фахардо на вістрі нападу.
Златко Далич, на тлі поразки від Англії (2:4), використав із перших хвилин Понграчича в центрі оборони, тоді як Марко Пашалич гратиме ліворуч в атаці.
Панама: О. Москера — Рамос, Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, Барсенас, Блекмен — К. Мартінес, Фахардо, Х. Л. Родрігес.
Запасні: Мехія, Самудіо, Ескобар, Фарінья, Е. Девіс, Міллер, Х. Гутьєррес, Карраскілья, Діас, Кінтеро, Годой, Яніс, Т. Родрігес, Вотерман, Лондоньйо.
Запасні: Пандур, Котарські, Чалета-Цар, Якич, Вушкович, Ерлич, Моро, Влашич, Маріо Пашалич, П. Сучич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Будімір, Матанович.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич, Батурина, Марко Пашалич — Муса.
Гра Панама — Хорватія почнеться о 02:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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