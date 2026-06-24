Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Міжнародна федерація футболу прагне зробити післяматчеві одинадцятиметрові більш справедливими.

ФІФА розглядає можливість внесення змін до процедури проведення серій пенальті перед стартом стадії плейоф чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, у федерації обговорюють новий механізм вибору умов для серії післяматчевих ударів. Наразі команда, яка виграє жеребкування, може самостійно обрати як ворота, так і право виконувати перший удар, що вважається певною перевагою.

У ФІФА пропонують змінити цей принцип. Згідно з новою ідеєю, переможець жеребкування повинен буде зробити вибір між двома опціями: або отримати право першого удару, або визначити ворота, біля яких відбудеться серія пенальті.

Таким чином організація хоче усунути потенційну перевагу команди, яка першою виконує одинадцятиметровий. Статистично саме колективи, що розпочинають серію, частіше виходять переможцями.

Як зазначається, рішення щодо можливого нововведення має бути ухвалене до початку матчів на виліт. У ФІФА вважають, що така зміна допоможе зробити один із найнапруженіших футбольних елементів більш збалансованим і справедливим.