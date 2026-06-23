Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер "селесао" налаштований якнайшвидше повернутися на поле під час чемпіонату світу-2026.

Вінгер збірної Бразилії Рафінья прокоментував свою травму, через яку він пропустить найближчий матч команди на чемпіонаті світу-2026 проти Шотландії.

Нагадаємо, що футболіст отримав м'язове ушкодження правого стегна в поєдинку проти Гаїті (3:0). Медичне обстеження підтвердило травму, однак гравець не покине розташування національної команди та продовжить відновлення разом із партнерами.

"Я люблю свою країну, люблю грати за збірну Бразилії. Я зроблю все можливе, щоб відновитися якомога швидше. Я точно залишуся з командою, щоб підтримувати її та робити свій внесок", — цитує слова бразильця інсайдер Фабріціо Романо.

Після двох турів групового етапу команда Карло Анчелотті очолює квартет C. Свій заключний матч у групі бразильці проведуть проти збірної Шотландії в ніч на 25 червня.