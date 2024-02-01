Іспанія

Лідер мадридського Реала Джуд Беллінгем підбив підсумки піврічного перебування в столиці Іспанії.

Влітку минулого року Джуд Беллінгем перейшов з дортмундської Боруссії до Реала за 103 мільйони євро. Хавбек вважає, що йому пощастило перейти в найкращий клуб світу.

"Відомо, що Реал – найбільший клуб світу. Коли бачиш усе своїми очима, це вражає. Ти ніби граєш у Колізеї, почуваєшся гладіатором. Особливі відчуття.

Ви не можете собі уявити, наскільки великий цей клуб. Неможливо вийти надвір і залишитися непоміченим. Цей клуб – на найвищому рівні", – сказав Беллінгем.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем — найдорожчий гравець світу за версією CIES.