Лідер мадридського Реала Джуд Беллінгем підбив підсумки піврічного перебування в столиці Іспанії.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
01 лютого 2024, 13:38
Влітку минулого року Джуд Беллінгем перейшов з дортмундської Боруссії до Реала за 103 мільйони євро. Хавбек вважає, що йому пощастило перейти в найкращий клуб світу.
"Відомо, що Реал – найбільший клуб світу. Коли бачиш усе своїми очима, це вражає. Ти ніби граєш у Колізеї, почуваєшся гладіатором. Особливі відчуття.
Ви не можете собі уявити, наскільки великий цей клуб. Неможливо вийти надвір і залишитися непоміченим. Цей клуб – на найвищому рівні", – сказав Беллінгем.
Раніше повідомлялось, що Беллінгем — найдорожчий гравець світу за версією CIES.