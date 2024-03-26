Іспанія

Сума значна.

Вартість реконструкції Сантьяго Бернабеу, на якому проводить домашні матчі Реал, складе 1,76 млрд євро, повідомляє The Athletic.

Вартість реконструкції стадіону без урахування процентних виплат становить 1,17 млрд євро. Але вона фінансується за рахунок трьох кредитів, кожен з яких має свою відсоткову ставку. У результаті сума сягає 1,76 млрд.

Очікується, що стадіон окупиться до 2053 року.

Реконструкція Сантьяго Бернабеу розпочалися 2019 року і має бути завершена цієї весни. Офіційне відкриття стадіону планують провести наприкінці травня або на початку червня.