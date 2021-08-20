Завершились четыре поединка квалификации Лиги Европы.
Игроки Олимпиакоса, фото getty images
20 августа 2021, 00:04
В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы Штурм гостил у Муры и добился волевой победы со счетом 3:1.
Фенербахче, в свою очередь, принимал на своем поле ХИК и выиграл с минимальным преимуществом в счете. Аналогичным достижением может похвастаться и Рейнджерс — единственный гол на счету Морелоса.
Олимпиакос же сделал очень уверенную заявку на проход дальше, отправив в ворота Слована три безответных мяча.
Мура — Штурм 1:3
Голы: Шкофлек, 3 — Янтшер, 18, Китеишвили, 60, Йебоа, 63
Фенербахче — ХИК 1:0
Гол: Гюмюшкая, 65
Олимпиакос — Слован Б 3:0
Голы: Камара, 37, Сиссе, 52, Божиков, 68 (автогол)
Рейнджерс — Алашкерт 1:0
Гол: Морелос, 67