Лига Европы

Завершились четыре поединка квалификации Лиги Европы.

В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы Штурм гостил у Муры и добился волевой победы со счетом 3:1.

Фенербахче, в свою очередь, принимал на своем поле ХИК и выиграл с минимальным преимуществом в счете. Аналогичным достижением может похвастаться и Рейнджерс — единственный гол на счету Морелоса.

Олимпиакос же сделал очень уверенную заявку на проход дальше, отправив в ворота Слована три безответных мяча.

Мура — Штурм 1:3

Голы: Шкофлек, 3 — Янтшер, 18, Китеишвили, 60, Йебоа, 63

Фенербахче — ХИК 1:0

Гол: Гюмюшкая, 65

Олимпиакос — Слован Б 3:0

Голы: Камара, 37, Сиссе, 52, Божиков, 68 (автогол)

Рейнджерс — Алашкерт 1:0

Гол: Морелос, 67