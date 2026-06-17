Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини забив три м'ячі Алжиру та повторив вічний рекорд Клозе, проте для його партнерів по команді головним залишається те, що Ліонель грає виключно заради колективу.

Історичний розгром збірної Алжиру (3:0) у вівторок у Канзас-Сіті став справжнім бенефісом 38-річного Ліонеля Мессі. Проте, поки весь світ обговорює феноменальні статистичні досягнення аргентинця, його партнери по команді наголошують на іншому — на виняткових лідерських якостях капітана та його абсолютній відданості інтересам збірної.

Півзахисник Родріго Де Пауль, який також є одноклубником Мессі по Інтер Маямі, після гри вирішив змістити фокус уваги з цифр на колосальний вплив Лео на роздягальню. Де Пауль не приховував свого захоплення тим, як Мессі сприймає власну велич.

За його словами, капітан зараз перебуває у стані футбольної гармонії та грає без жодного егоїзму:

"Це величезна перевага — мати Лео в команді, зважаючи на те, як він керує групою та веде її вперед, просто завдяки тому, ким він є. Йому абсолютно байдуже на індивідуальні рекорди, він ставить на перше місце колектив, і для нас це неймовірно", — підкреслив півзахисник.

Крім того, Де Пауль відзначив психологічне розвантаження Мессі після тріумфу на мундіалі 2022 року в Катарі. Зараз 38-річний нападник грає з легкістю, якої йому часто бракувало в минулому:

"Я відчуваю, що йому це дійсно подобається, що він більше не відчуває того важкого тягаря, який так довго ніс на своїх плечах. Він щиро насолоджується моментом, хоча на це залишається вже обмаль часу. Лео виглядає просто у чудовій формі".

Слова Родріго Де Пауля звучать особливо показово на тлі того, що Мессі щойно вписав своє ім'я в чергову сторінку футбольної історії. Завдяки першому у своїй кар'єрі хет-трику на чемпіонатах світу, аргентинець: Довів лік своїх голів на мундіалях до 16-ти, повторивши абсолютний рекорд німця Мірослава Клозе.

Став найстаршим гравцем в історії турніру, якому вдалося відзначитися трьома забитими м'ячами в одному матчі.

Сам Мессі, немов підтверджуючи слова свого друга, у післяматчевому інтерв'ю зізнався, що просто кайфує від гри, а натхнення черпає не з гонитви за рекордами, а з прикладу великого іспанського тенісиста Рафаеля Надаля.

"Я почуваюся чудово і щасливо на полі. Ми зараз дивимося серію про Надаля, і я відчуваю, що, як і він, викладаюся на повну та просто насолоджуюся тим, що роблю", — резюмував найкращий бомбардир в історії Аргентини.

Свій наступний матч, де Ліонель Мессі зможе знову повести команду за собою, збірна Аргентини проведе 22 червня в Арлінгтоні (штат Техас) проти команди Австрії.