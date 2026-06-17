Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини повторив досягнення легенд і продовжує переписувати історію мундіалів.

Ліонель Мессі увійшов до списку аргентинських футболістів, яким вдалося забити три голи в одному матчі чемпіонату світу.

Форвард оформив хет-трик у поєдинку ЧС-2026 проти Алжиру, допомігши збірній Аргентини здобути впевнену перемогу. Завдяки цьому Мессі став лише четвертим представником своєї країни, який досяг такого результату на мундіалях.

До нього хет-трики у складі аргентинців на чемпіонатах світу робили Гільєрмо Стабіле у 1930 році, Габріель Батістута на турнірах 1994 та 1998 років, а також Гонсало Ігуаїн на ЧС-2010.

Після результативної гри проти Алжиру на рахунку 38-річного нападника 16 голів на мундіалях. За цим показником він ділить перше місце в історії турніру з німцем Мірославом Клозе.