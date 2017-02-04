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Полузащитник Руслан Зубков и форвард Роман Локтионов прибыли в белорусский Неман в попытке закрепиться в составе команды.

Официальный сайт клуба из Гродно информирует о том, что в команду прибыло два украинских футболиста, которые пройдут в клубе просмотр.

Воспитанник Черноморца Зубков выступает на позиции опорного хавбека. 25-летний игрок играл в овидиопольском Днестре, ФК Одессе, азербайджанских командах Туран, АЗАЛ и Араз-Нахчыван. С последней в сезоне 2013/14 года выиграл местную первую лигу и перешёл в азербайджанскую Премьер-лигу. После нескольких месяцев в высшем дивизионе нахчыванский клуб снялся с розыгрыша Премьер-лиги и Зубков получил статус свободного агента.

Зимой 2015-го года футболист вернулся в Украину, где продолжил карьеру в мариупольском Ильичёвце, сыграв в сильнейшем дивизионе Украины до конца сезона 9 матчей, забил 1 гол. После непродолжительного пребывания в Премьер-лиге, в сентябре 2015 года Зубков подписал контракт с клубом Второй лиги Реал Фарма, а в прошлом сезоне выступал за кропивницкую Зирку, с которой стал чемпионом Первой лиги.

30-летний Роман Локтионов воспитанник александрийского футбола. Выступает на позиции нападающего. Продолжительное время выступал за клубы Александрии и Алчевска. В 2009-м году в составе полтавской Ворсклы становился обладателем Кубка Украины. Победитель чемпионата Украины среди команд Первой лиги в сезоне 2015/16 в составе кропивницкой Зирки, серебряный призер 2012/13 в составе алчевской Стали, 2013/14 в составе ПФК Александрия, в сезоне 2010/11 в составе алчевской Стали стал бронзовым призером второго дивизиона Украины. Всего в рамках чемпионата Украины сыграл 275 матч (17 в Премьер-Лиге), в которых забил 59 мячей.