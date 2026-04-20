Керманич мюнхенців поділився емоціями від дострокової перемоги у Бундеслізі та наголосив на бажанні оформити требл у поточному сезоні.

Мюнхенська Баварія після домашньої перемоги над Штутгартом (4:2) достроково стала чемпіоном німецької Бундесліги. Про успіх своєї команди висловився головний тренер Венсан Компані.

"Чудові емоції. Кожен виграний трофей для мене немов перший. Такі моменти потрібно особливо цінувати. За цим стоїть тривала робота, а не лише тренування у цьому сезоні. Поточна кампанія не завершена, ми ще претендуємо на інші трофеї.

У Лізі чемпіонів на нас чекає серйозний виклик — півфінал із ПСЖ. Але до цього треба зіграти проти Баєра у Кубку", — передає слова фахівця DAZN.

За підсумками туру Баварія набрала 79 балів і стала недосяжною для конкурентів у чемпіонаті Німеччини.