Німеччина

Футболіст Баварії прокоментував свою травму в Instagram.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі не допоможе збірній Німеччини на Чемпіонат світу з футболу 2026. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Останні кілька днів було важко усвідомити. Сезон у Баварії все ще обіцяє багато цікавого після завоювання чергового титулу Бундесліги на вихідних. Що стосується мрії про чемпіонат світу зі збірною Німеччини… Для мене вона, на жаль, закінчилася. Як і вся країна, я буду підтримувати хлопців з дому.

Зараз настав час зосередитися на відновленні та поверненні до передсезонної підготовки. Дякую всім за повідомлення", — написав Гнабрі.

Як відомо, у гравця діагностували розрив привідного м’яза правого стегна. Через це він може пропустити близько 2–3 місяців.

У сезоні-2025/26 Гнабрі провів 37 матчів за Баварію у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. У лютому 2026 року він продовжив контракт із мюнхенським клубом.

На ЧС-2026 збірна Німеччини проведе щонайменше три матчі групового етапу проти Кюрасао, Кот-д’Івуар та Еквадор.