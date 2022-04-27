Италия

Також з наступного сезону жіноча Серія А отримає статус професійної ліги.

Серія А затвердила новий регламент на сезон-2022/23 — повідомляє Calcio e Finanza.

Головним моментом цього регламенту стало повернення “індексу ліквідності” — тобто гарантії того, що клуб підтверджує свою спроможнісь завершити розпочатий сезон.

У зв'язку з пандемією цей пункт було прибрано з регламенту починаючи с сезону-2020/21. Тепер його повернули, але з коефіцієнтом 0,5, а не 0,6, як було на момент відміни.

Президент Серії А Лоренцо Казіні заявив, що важливе ввести гарантію “сплатоспроможності” клубу, а її рівень можна буде визначити “експеріментальним” шляхом.

Також революційним стало рішення надати жіночій Серії А статус повноцінної професійної ліги.