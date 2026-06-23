Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Уругвайський нападник захоплюється феноменальною грою свого близького друга.

Для зірки уругвайського футболу та форварда Інтер Маямі Луїса Суареса нинішній Чемпіонат світу набув особливого значення. І справа не лише у футболі, а в можливості спостерігати за тим, як його найкращий друг, 38-річний Ліонель Мессі, творить історію, долаючи при цьому глибокий особистий біль.

Коментуючи фантастичний старт капітана збірної Аргентини на Мундіалі, Суарес зосередився не на статистиці, а на емоційному стані свого товариша. Уругваєць зізнався, що для нього справжньою нагородою є усмішка Мессі на полі.

"Неможливо передати словами його гідність як гравця чи як глядача. Для мене, як друга, який добре його знає, бачити його щасливим і тим, хто насолоджується Чемпіонатом світу, – це найкраще, що я міг собі уявити", – розповів зворушений Суарес.

Уругвайський бомбардир не приховує задоволення від того, в якій атмосфері зараз перебуває аргентинський геній:

"Мені дуже приємно спостерігати за його грою. Мені це щиро подобається. Бачити його щасливим, бачити, як він насолоджується Чемпіонатом світу зі своєю національною командою, оточений людьми, які його підтримують і стоять поруч — це безцінно".

Слова Суареса про підтримку оточення мають надзвичайно глибокий підтекст. Після свого першого голу у стартовому матчі проти Алжиру (перемога 3:0, де Мессі оформив хет-трик) аргентинець не зміг стримати сліз. Пізніше стало відомо, що родина футболіста переживає трагедію — батько Лео, Хорхе Мессі, бореться із серйозною хворобою.

Саме тому феноменальна результативність Мессі викликає ще більше захоплення у його друзів та партнерів. Незважаючи на стрес, Лео продовжує бити вікові рекорди: Оформивши дубль у переможному матчі проти Австрії, Мессі довів лік своїх голів на чемпіонатах світу до 18, перевершивши легендарний рекорд німця Мірослава Клозе. (16)

Аргентинець забиває у шести матчах Мундіалів поспіль, починаючи з тріумфального турніру 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, після двох турів Аргентина посідає одноосібне перше місце та гарантувала вихід у плейоф. У заключному турі підопічні Скалонні зіграють проти Йорданії. Матч запланований на 28 червня, початок о 05:00.