Італієць прокоментував звільнення на тлі конфлікту з Гасперіні.

Клаудіо Раньєрі виступив із заявою після відходу з посади радника Роми, подякувавши керівництву, гравцям і вболівальникам клубу, але не згадавши головного тренера П’єро Гасперіні.

За інформацією італійських ЗМІ, рішення про припинення співпраці було ухвалене на тлі конфлікту між Раньєрі та наставником команди, який загострився в останні тижні.

У своїй заяві Раньєрі підкреслив, що його відхід став "одностороннім рішення" клубу:



"Припинення моєї посади старшого радника було зумовлене одностороннім рішенням клубу", — зазначив він.

Фахівець також пояснив свою позицію принципами прозорості та відданості клубу:

"Це рішення продиктоване обов’язком перед прозорістю, ясністю в моїх діях, вірністю та правдивістю фактів, а також любов’ю до цієї футболки", — додав Раньєрі.

У підсумку італієць подякував власникам клубу, гравцям, співробітникам і вболівальникам:

"Дякую родині Фрідкінів, команді, персоналу та всій підтримці "джаллороссі" за величезну прихильність протягом багатьох років. Forza Roma завжди", — йдеться у зверненні.

