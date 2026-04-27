Захисник Інтера вже має 18 гольових передач у сезоні та перевершив досягнення Папу Гомеса.

Гравець Інтера Федеріко Дімарко встановив новий історичний рекорд Серії А за кількістю результативних передач за один сезон.

У матчі 34-го туру проти Торіно (2:2) 28-річний фулбек відзначився двома асистами — на Маркуса Тюрама (23-я хвилина) та Янна Біссека (61-а хвилина).

Ці результативні дії дозволили Дімарко довести загальну кількість асистів у сезоні 2025/26 до 18 — це новий рекорд турніру. Попереднє досягнення належало Папу Гомес, який у сезоні 2019/20 віддав 16 гольових передач у складі Аталанта.

До завершення чемпіонату залишається ще чотири тури, тож Федеріко Дімарко має всі шанси покращити власне досягнення.

Федеріко Дімарко є вихованцем академії Інтер. У складі “нерадзуррі” він провів 232 матчі, забив 25 голів і віддав 52 асисти. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить близько 50 мільйонів євро.