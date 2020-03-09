Португалия

Рефери Луиш Рефорсу, возможно, был не объективен в матче Торренсе — Анадия.

Матч третьего дивизиона чемпионата Португалии между Торренсе и Анадией (2:1) закончился скандалом. При счете 1:0 в пользу шедшей на третьем месте Анадии арбитр Луиш Рефорсу назначил пенальти в ее ворота, а также удалил ее игрока, хотя то не был ни грубый фол, ни фол последней надежды.

С первого удара футболист Торренсе (9-е место в таблице) пробил мимо ворот. Судья, однако, сказал перебить удар. В этот раз уже вратарь Анадии сделал сэйв, но судья дал желтую карточку защитнику, который, по его мнению, вбежал в штрафную до удара.

С третьей попытки пенальти все же был реализован, и судья указал на центр поля.

Арбитражный совет Португальской футбольной федерации уже отстранил Рефорсу, сообщает A Bola. В ближайшее время он не будет получать назначения.

После 25 туров Третьей лиги Анадия идет на третьем месте в группе С, отставая лишь на одно очко от занимающей вторую строчку Кастелу Бранку. Второе место дает право побороться за повышение в классе.