Травми ключових нападників відкривають шанс для українця.

Головний тренер Жирона Мічел Санчес прокоментував кадрову ситуацію в команді напередодні найближчого матчу, зокрема проблему дефіциту центральних нападників.

За словами наставника, через серію травм у каталонців фактично залишився лише один профільний форвард — 39-річний Крістіан Стуані, який нещодавно повернувся до тренувань і ще набирає форму:

"На цій позиції у нас було багато проблем, і всі троє зазнали травм. У нас залишився лише Стуані, але справа в тому, що він лише недавно почав тренуватися з командою і йому потрібно більше ігрового часу, щоб набрати оптимальну форму", — цитує тренера Marca.

Мічел підкреслив, що команда змушена шукати альтернативні варіанти і використовувати гравців інших амплуа. Серед можливих рішень він назвав Клаудіо Ечеверрі, Хоель Рока та Віктора Циганкова:

"Це непередбачена проблема, але її треба вирішувати за допомогою таких гравців, як Ечеверрі, Хоель Рока та Циганков, які можуть грати на цій позиції", — зазначив наставник.

Також тренер повідомив про кадрові втрати команди. На тривалий термін вибули Донні ван де Бек, Порту, Хуан Карлос, а також Владислав Ванат і Абель Руїс. Водночас до складу повернулися Дейлі Блінд та Хоель Рока, які відновилися після хвороби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український форвард Владислав Ванат вибув до кінця сезону через травму підколінного сухожилля, яку отримав у матчі 30-го туру Ла Ліга проти Вільярреал (1:0).