Ліга Європи

Оборонець Шахтаря поділився своїми думками після єврокубкової невдачі.

Правий захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас прокоментував результат матчу-відповіді проти афінського Панатінаїкоса в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Шахтар — Панатінаїкос 0:0 (3:4 — пен.) Відео найкращих моментів та огляд матчу 14.08.2025

Гравець "гірників" проаналізував протистояння в польському Кракові, розповів, як вилучення Олега Очеретька вплинуло на гру та якою була розмова в роздягальні після невдачі в серії пенальті.

"Це була дуже конкурентна гра, де обидві команди добре показали себе. Звісно, ми мали більше спокою, володіли м'ячем і створили більше шансів, щоб забити. Але футбол вирішується в деталях. На жаль, ми не забили, дійшли до серії пенальті, де може статися будь-що, і не перемогли.

Вилучення було неправильним, але у футболі всяке буває. Ми завжди готові грати і вдесятьох, і вдев'ятьох — як завгодно. Що б не сталося, ми завжди готові й зробимо все для команди. Його вилучили, але ми готові до будь-чого під час матчу.

Ми завжди підтримуємо один одного, особливо тих, хто не забив пенальті. Це футбол, таке трапляється. Намагаємося допомагати, бігти один за одного, адже єдність команди — найважливіше. Не варто сперечатися, головне, що команда згуртована — і це найважливіше для нас", — цитує 21-річного бразильця офіційний сайт донецького Шахтаря.

Зазначимо, що за версією Football.ua Вінісіус Тобіас був одним із трьох найкращих гравців "гірників" у вчорашній дуелі. Ознайомитися з усіма нашими оцінками можна за посиланням.

У плей-оф відбору Ліги конференцій підопічні Арди Турана 21-го (Д) і 28 серпня (В) протистоятимуть Серветту (Швейцарія).