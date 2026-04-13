Україна

Керманич Зорі прокоментував перемогу над Епіцентром.

Луганська Зоря напередодні обіграла кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Забили гол зі стандарту. У другому таймі грали прагматично та по рахунку. Мали шанс забити ще. Гарно оборонялись. Шансів в суперника було мало. Тиск був, але це нормально.

Звичайно, хочеться грати краще. Сьогодні ж був прагматичний футбол, який приніс нам результат.

Важливо, звичайно, що чотири тури вже не програємо. Як я вже казав, коли програєш та граєш унічию — це одне. А коли постійно ведеш в рахунку і нічия — це болить. Але немає нічого ідеального, але будемо намагатись ставати кращими.

Дякую хлопцям за те, що всі викладаються на полі і немає байдужих.

Звичайно, це приємно, коли президент перебуває на грі, а потім заходить до роздягальні до хлопців. Сьогодні він приїхав — ми перемогли. Сподіваємось, ця тенденція триватиме й далі. Євгеній Борисович завжди на контакті з командою. Це важливо", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в київського Динамо.