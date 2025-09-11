Кар'єра флангового оборонця Данііла Романенка продовжиться в Першій лізі.
Данііл Романенко, vorskla.com.ua
11 вересня 2025, 09:57
Лівий захисник Данііл Романенко підписав контракт із Ворсклою, передає офіційний сайт клубу.
Контракт із 21-річним українцем розраховано на два роки. Нещодавно гравець на правах вільного агента залишив Олександрію.
На рахунку Романенка один гол у 19-ти матчах за другу команду "поліграфів" у Другій лізі. У полтавському клубі повідомили, що Данііл уже готується до наступного, шостого туру Першої ліги-2025/26.
У неділю, 14 вересня, Ворскла прийматиме Агробізнес. Протистояння має розпочатися о 13:00.