Україна: Перша ліга

Кар'єра флангового оборонця Данііла Романенка продовжиться в Першій лізі.

Лівий захисник Данііл Романенко підписав контракт із Ворсклою, передає офіційний сайт клубу.

Контракт із 21-річним українцем розраховано на два роки. Нещодавно гравець на правах вільного агента залишив Олександрію.

На рахунку Романенка один гол у 19-ти матчах за другу команду "поліграфів" у Другій лізі. У полтавському клубі повідомили, що Данііл уже готується до наступного, шостого туру Першої ліги-2025/26.

У неділю, 14 вересня, Ворскла прийматиме Агробізнес. Протистояння має розпочатися о 13:00.