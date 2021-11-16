ЧМ-2022. Отбор
Экс-наставник "сине-желтых" поддержал сборную Украины перед важным матчем в отборе ЧМ-2022.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
16 ноября 2021, 18:39
Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне наставник итальянского Дженоа Андрей Шевченко пожелал успеха "сине-желтых" в решающем поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написал Шевченко в своем твиттере.
Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.