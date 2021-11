Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне наставник итальянского Дженоа Андрей Шевченко пожелал успеха "сине-желтых" в решающем поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написал Шевченко в своем твиттере.

Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️🇺🇦 @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb