Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард висловився про результат матчу відбору до ЧС-2026.

Національна збірна України поступилася Франції у стартовому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з рахунком 0:2.

Нападник "Ле Бле" Юго Екітіке поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми контролювали гру, хоча були й складні моменти, але, я думаю, так буває в кожному матчі. У нас був дуже хороший перший тайм, де ми домінували від А до Я, і ми знали, що будуть моменти спаду, але змогли вирішити гру наприкінці.

Дебют? Все відбувається дуже швидко, це був тиждень, який відображав мій старт у Ліверпулі все дуже швидко, і треба бути готовим. Коли мені подзвонили і сказали вийти на поле, я особливо не думав, просто вирішив докласти енергії та бути корисним для команди, особливо в такому матчі, де потрібно було зберегти результат", – сказав Екітіке для L'Equipe.

