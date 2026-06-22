Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник новозеландців закликав команду зосередитися на вирішальному матчі проти Бельгії.

Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі підбив підсумки матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту, в якому його команда поступилася з рахунком 1:3.

Фахівець визнав, що результат став великим розчаруванням, адже до перерви новозеландці демонстрували якісний футбол і створювали проблеми супернику.

"Це розчарування. У першому таймі ми грали дуже добре. Ми домінували у володінні м'ячем і створили багато моментів. У другому таймі ми вийшли на поле і, як на мене, грали непогано, але нам не вистачило темпу.

Єгипет збільшив темп і ми не змогли повторити те, що так добре робили в першому таймі. Зрештою, це нам нашкодило".

Попри поразку, наставник Нової Зеландії не втрачає оптимізму перед заключним туром групового етапу та вірить, що команда ще здатна досягти історичного результату.

"У нас ще залишилася одна гра, і ми можемо увійти в історію. Тепер ми знаємо, що маємо обіграти Бельгію", — заявив Даррен Бейзлі.

У заключному матчі групового етапу збірна Нової Зеландії зустрінеться з Бельгією, зберігаючи шанси на вихід до плей-оф турніру.