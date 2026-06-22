Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Франції закликав своїх гравців не недооцінювати суперника перед другим туром ЧС-2026.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думками напередодні матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Іраку. Французький фахівець наголосив, що його команда з максимальною серйозністю ставиться до майбутнього суперника.

"Це не слабка команда – вони пройшли відбір в Мексиці проти Болівії, а це дуже сильна команда. Вони зіграли внічию з Іспанією та дали бій Норвегії. Вони відпрацювали все до автоматизму, вони це вміють. Гравці зіграні між собою. Не варто думати, що матч буде легким.

Ми повинні підійти до цього поєдинку з повною серйозністю та концентрацією, з метою вийти із групи".

Також Дешам висловився щодо можливого протистояння з Іспанією на стадії плей-оф та оцінив вплив Ламіна Ямаля на гру "Червоної фурії".

"Іспанія провела дуже хороший матч проти Саудівської Аравії. Якщо нам доведеться зустрітися, ніякого реваншу не буде. З Ламіном Ямалем Іспанія сильніша. Подивимося на його досвід", – заявив наставник французької збірної.

Матч між Францією та Іраком відбудеться в ніч на 23 червня в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026.