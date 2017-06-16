Лига Европы

В следующем сезоне луганская команда будет выступать в групповом раунде Лиги Европы.

Заря получила официальное письмо от УЕФА, подписанное генеральным секретарем организации Теодором Теодоридисом.

В документе сказано, что Заря допущена к участию в групповом раунде Лиги Европы сезона 2017-2018, — сказано на сайте клуба.

Таким образом, луганчане продолжат радовать украинских болельщиков своей игрой в еврокубках.

"Мы тщательно проверили все документы относительно вашего официального участия, так же, как и все остальные требуемые документы, предоставленные вами. Информируем, что ваш клуб допущен к участию в УЕФА Лиги Европы 2017/2018. Желаем вам успешного сезона", — говорится в письме.