Украина

Защитник Сергей Симинин прекратил сотрудничество с полтавской Ворсклой.

Как сообщает телеканал Футбол 1, Симинин принял решение покинуть Ворсклу из-за нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Кроме того, по информации источника, Ворсклу по причинам долгов может покинуть целый ряд футболистов.

Согласно источнику, после матча с Волынью (1:0), который стал заключительным для команды в этом году, Симинин попрощался с командой и приступил к поиску нового места работы. По слухам, в его услугах заинтересована каменская Сталь.

Симинин выступал за Ворсклу с февраля 2015 года. За это время 29-летний футболист провел за полтавскую команду 46 матчей.