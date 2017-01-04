Украина

Донецкий Олимпик досрочно прекратил сотрудничество с защитником Кириллом Петровым.

Напомним, что 26-летний центрбек присоединился к донецкому клубу в феврале 2016 года, заключив 2-летний контракт.

Однако сообщается, что Олимпик и Петров договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Эту информацию подтвердил наставник донетчан Роман Санжар.

В текущем сезоне Петров отыграл за Олимпик во всех турнирах 15 матчей (все — в основе), отметившись 2 забитыми мячами.