Ліга чемпіонів

Мюнхенський клуб зазнав кадрової втрати на лівому фланзі оборони напередодні вирішальних матчів Ліги чемпіонів проти парижан.

Лівий захисник Баварії Рафаел Геррейру не допоможе команді у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів із ПСЖ. 32-річний футболіст вибув із ладу через травму і пропустить обидві зустрічі з парижанами, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У суботньому матчі Бундесліги з Майнцом керманич "баварців" Венсан Компані був змушений замінити португальця на 57-й хвилині. Обстеження підтвердило пошкодження, яке виключає участь гравця у найближчих поєдинках. Перший поєдинок Баварії з ПСЖ відбудеться у Парижі вже у вівторок, 28 квітня, а гра-відповідь пройде в Мюнхені 6 травня.

У сезоні-2025/26 Рафаел Геррейру демонструє непогану результативність, записавши на свій рахунок шість голів та три асисти у 27 зустрічах. Переможець цієї двоматчевої дуелі зіграє у фіналі з лондонським Арсеналом або мадридським Атлетіко.