Определились претенденты на звание футболиста тура.
буде-глимт празднует очередной гол в ворота ромы, фото: уефа
22 октября 2021, 01:24
Завершились все поединки третьего тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА.
Организаторы выбрали четверых претендентов на звание Лучшего игрока недели, который будет выбрать путем голосования на сайте УЕФА.
В список претендентов вошли:
Брайан Линссен (Фейеноорд);
Гавриэль Каниховский (Маккаби ТА);
Рауно Саппинен (Флора);
Эрик Ботхейм (Буде-Глимт).
Проголосовать за Лучшего футболиста недели в Лиге Конференций можно тут.