Завершились все поединки третьего тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА.

Организаторы выбрали четверых претендентов на звание Лучшего игрока недели, который будет выбрать путем голосования на сайте УЕФА.

В список претендентов вошли:

Брайан Линссен (Фейеноорд);

Гавриэль Каниховский (Маккаби ТА);

Рауно Саппинен (Флора);

Эрик Ботхейм (Буде-Глимт).

Проголосовать за Лучшего футболиста недели в Лиге Конференций можно тут.