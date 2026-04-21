Півзахисник мадридського Реала та збірної Англії заплатив близько 800 тисяч фунтів за 1% акцій франшизи, приєднавшись до інвестиційної групи, що володіє його рідним футбольним клубом.

Півзахисник мадридського Реала та національної збірної Англії став співвласником крикетної команди Бірмінгем Фенікс За інформацією джерел, футболіст придбав 1% акцій франшизи за суму близько 800 000 фунтів стерлінгів. Очікується, що угоду буде офіційно підтверджено вже цієї середи.

Цей крок є частиною масштабніших змін у структурі власників команди. Минулого року вісім крикетних франшиз були виставлені на продаж. У результаті 49% акцій Бірмінгем Фенікс за 48 мільйонів фунтів придбала американська інвестиційна група Knighthead Capital Management, тоді як крикетний клуб Ворікшир зберіг за собою контрольний пакет у розмірі 51%.

Варто зазначити, що співпраця Беллінгема з Knighthead не є випадковою. Саме ця американська компанія наразі є власником рідного футбольного клубу Джуда — Бірмінгем Сіті. До того ж, серед інвесторів групи фігурує ще одне гучне ім'я зі світу спорту — легендарний квотербек НФЛ Том Бреді.

Для Беллінгема інвестиція в крикет підкріплена особистим інтересом до цього виду спорту. У дитинстві він активно грав за юнацьку команду крикетного клубу Hagley у Вустерширі. А під час одного з минулорічних інтерв'ю, відповідаючи на запитання, з ким би зі спортсменів він хотів помінятися місцями на один день, Джуд без вагань назвав капітана збірної Англії з тестового крикету Бена Стоукса.