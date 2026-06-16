Національні збірні Ірану та Нової Зеландії зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.

Іран: Бейранванд — Резаеян, Нематі, Халізаде, Мохаммаді — Юсефі, Годдос, Езатолахі, Мохеббі — Моганлу, Таремі.

Запасні: Ніазманд, Хоссейні, Хардані, Хаджсафі, Канаані, Ейрі, Джаханбакш, Чешмі, Торабі, Горбані, Раззагінія, Гаєді, Аліпур, Хоссейнзаде, Аєнса.

Нова Зеландія: Крокомб — Пейн, Серман, Боксолл, Какаче — Белл, Стаменич — Макковатт, Сінгх, Джаст — Вуд.

Запасні: Паульсен, Вауд, де Вріс, Біндон, Пейнакер, Елліот, Сміт, Руфер, Олд, Томас, Бейлісс, Барбарусес, Вейн, Рендалл.

Гра Іран — Нова Зеландія почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.