Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іран та Нова Зеландія.
Кріс Вуд, Getty Images
16 червня 2026, 03:26
Національні збірні Ірану та Нової Зеландії зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.
Іран: Бейранванд — Резаеян, Нематі, Халізаде, Мохаммаді — Юсефі, Годдос, Езатолахі, Мохеббі — Моганлу, Таремі.
Запасні: Ніазманд, Хоссейні, Хардані, Хаджсафі, Канаані, Ейрі, Джаханбакш, Чешмі, Торабі, Горбані, Раззагінія, Гаєді, Аліпур, Хоссейнзаде, Аєнса.
Запасні: Паульсен, Вауд, де Вріс, Біндон, Пейнакер, Елліот, Сміт, Руфер, Олд, Томас, Бейлісс, Барбарусес, Вейн, Рендалл.
Нова Зеландія: Крокомб — Пейн, Серман, Боксолл, Какаче — Белл, Стаменич — Макковатт, Сінгх, Джаст — Вуд.
Гра Іран — Нова Зеландія почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.