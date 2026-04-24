Хавбек Ноттінгем Форест також входить у сферу інтересів Арсенала та МЮ.
Елліот Андерсон, Getty Images
24 квітня 2026, 11:55
Манчестер Сіті вийшов у лідери в боротьбі за півзахисника Ноттінгем Форест Еліота Андерсона.
За наявною інформацією, саме команда Пепа Гвардіоли наразі має найкращі позиції для підписання 23-річного англійця, випереджаючи інших претендентів.
Інтерес до футболіста також проявляють Арсенал і Манчестер Юнайтед, однак поки що саме Сіті виглядає фаворитом у цій трансферній гонці.
У поточному сезоні Андерсон провів 43 матчі за свій клуб, у яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що наразі він не визначився зі своїм пріоритетом щодо продовження кар'єри.