Англія

Хавбек Ноттінгем Форест також входить у сферу інтересів Арсенала та МЮ.

Манчестер Сіті вийшов у лідери в боротьбі за півзахисника Ноттінгем Форест Еліота Андерсона.

За наявною інформацією, саме команда Пепа Гвардіоли наразі має найкращі позиції для підписання 23-річного англійця, випереджаючи інших претендентів.

Інтерес до футболіста також проявляють Арсенал і Манчестер Юнайтед, однак поки що саме Сіті виглядає фаворитом у цій трансферній гонці.

У поточному сезоні Андерсон провів 43 матчі за свій клуб, у яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що наразі він не визначився зі своїм пріоритетом щодо продовження кар'єри.