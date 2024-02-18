Італія

Італійський фахівець поєднуватиме одразу дві роботи — у клубі та збірній.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона невдовзі може очолити Наполі. Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Морето.

За інформацією джерела, 55-річний італійський фахівець погодився очолити "неаполітанців", де він замінить Вальтера Маццаррі.

При цьому наголошується, що Франческо хоче об'єднувати дві роботи і не має наміру залишати національну команду, яку він вивів на Євро-2024.

Додамо, що до призначення до збірної Словаччини Кальцона працював у тренерському штабі італійського клубу під керівництвом Лучано Спаллетті.

Після 24 турів Наполі набрав 36 очок та посідає дев'яте місце в італійській Серії А.

Раніше повідомлялося, що Наполі може звільнити Маццаррі після першого матчу Ліги чемпіонів проти Барселони.