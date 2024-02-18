Італійський фахівець поєднуватиме одразу дві роботи — у клубі та збірній.
Франческо Кальцона, Getty Images
18 лютого 2024, 19:50
Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона невдовзі може очолити Наполі. Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Морето.
За інформацією джерела, 55-річний італійський фахівець погодився очолити "неаполітанців", де він замінить Вальтера Маццаррі.
При цьому наголошується, що Франческо хоче об'єднувати дві роботи і не має наміру залишати національну команду, яку він вивів на Євро-2024.
Додамо, що до призначення до збірної Словаччини Кальцона працював у тренерському штабі італійського клубу під керівництвом Лучано Спаллетті.
Після 24 турів Наполі набрав 36 очок та посідає дев'яте місце в італійській Серії А.
Раніше повідомлялося, що Наполі може звільнити Маццаррі після першого матчу Ліги чемпіонів проти Барселони.