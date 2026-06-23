Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Норвегія та Сенегал.
Ерлінг Голанд, Getty Images
23 червня 2026, 01:59
національні збірні Норвегії та Сенегалу зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорку/Нью-Джерсі.
Столе Сольбаккен, після перемоги над Іраком (4:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Пап Тьяв, на тлі поразки від Франції (1:3), також уникнув ротації.
Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Еурснес — Серлот, Голанд, Нуса.
Запасні: Тангвік, Селвік, Естігор, Бйоркан, Педерсен, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Берг, Торстведт, Осгорд, Шельдеруп, Бобб, Гауге, Странд Ларсен.
Запасні: Діуф, Діав, М. Сарр, Сек, Якобс, Менді, Сісс, П. М. Сарр, Б. Ндіає, Діао, Дьєнг, Ш. Ндіає, І. Ндіає, Мбає.
Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара, І. Гує, П. Гує — І. Сарр, Джексон, Мане.
Гра Норвегія — Сенегал почнеться о 03:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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