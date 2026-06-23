Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Норвегія та Сенегал.

національні збірні Норвегії та Сенегалу зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорку/Нью-Джерсі.

Столе Сольбаккен, після перемоги над Іраком (4:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Пап Тьяв, на тлі поразки від Франції (1:3), також уникнув ротації.

Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Еурснес — Серлот, Голанд, Нуса.

Запасні: Тангвік, Селвік, Естігор, Бйоркан, Педерсен, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Берг, Торстведт, Осгорд, Шельдеруп, Бобб, Гауге, Странд Ларсен.



Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара, І. Гує, П. Гує — І. Сарр, Джексон, Мане.