Скаути туринців стежили за гравцем у матчі проти Лаціо.

Ювентус продовжує роботу на трансферному ринку та звернув увагу на лівого захисника Аталанти Лоренцо Бернасконі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, представник туринського клубу був присутній на матчі за участю Аталанти та Лаціо, щоб особисто оцінити гру 22-річного футболіста. Скаути Ювентуса уважно стежили за діями оборонця під час поєдинку.

Бернасконі розглядається як потенційне підсилення складу на майбутнє, і його виступи цього сезону не залишилися непоміченими.

У поточній кампанії фулбек провів 37 матчів за Аталанту в усіх турнірах та відзначився трьома результативними передачами.