Польща

Прем'єр-міністр Польщі розповів про підтримку клубу з Ченстохови.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецькі прокоментував підтримку успіху Ракува Ченстохови — повідомляє портал Ekstraklasatrolls pl.

"Для того, щоб цей успіх зростав і приносив все більше задоволення не лише мешканцям Ченстохови, а й усім фанатам Ракува, ми вирішили на цьому етапі вкласти державні кошти та підтримати цей успіх. У всякому разі, ми почали перемовини кілька місяців тому, коли ще не було зрозуміло, чи Раків буде успішним цього сезону.

Ми сприятимемо реконструкції стадіону до такого рівня, щоб він міг служити клубу і в єврокубках, у яких бажаємо успіхів. Я зараз тримаю кулаки і вірю в першу чергу в успіх клубу в Лізі чемпіонів.

Згідно з попереднім кошторисом, стадіон коштуватиме від 60 до 70 мільйонів злотих. Йдеться про перепланування, збільшення кількості місць.

З цього пулу ми виділимо з державного бюджету близько 40 мільйонів".

Стадіон Ракува є одним з найменших в усій країні — лише 5500 місць після реконструкції.