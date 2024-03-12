Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. 3 очка Жирони, Барселона вдома мінімально виграла у Мальорки, Реал обіграв Сельту завдяки двом автоголам та багато іншого.

Результати туру

Барселона вдома змогла виграти у Мальорки

Перед матчем проти Мальорки Хаві не зміг скористатися з Педрі та Френкі де Йонга, тому йому довелося перебудовувати центральну лінію. Багато хто очікував виступу Марка Касадо, але наставник Барселони здивував. До Ілкая Гюндогана та Андреаса Крістенсена приєднався Рафінья, а на флангах зіграли Ламіне Ямал та Жоау Феліш. Але найбільшим сюрпризом став виступ Марка Гую. Молодий форвард замінив Роберта Левандовські. Була також одна зміна в захисті, де дискваліфікованого Рональда Араухо замінив Іньїго Мартінес, приєднавшись до Пау Кубарсі, Жюля Кунде та Жоау Кансело.

Господарі добре почали матч і швидко зламали оборону Мальорки. Спочатку Рафінья мав гарну можливість пробити, але її заблокували. Першу контратаку гостей зупинив Пау Кубарсі, який розібрався з Кайлом Ларіним. На 22-ій хвилині Рафінья впав у штрафному майданчику, і хоча спочатку здавалося, що пенальті не буде, повтори показали явний удар у ногу бразильця. Втрутився ВАР, арбітр змінив своє рішення і призначив пенальті. Ілкай Гюндоган підійшов до м'яча, але його удар відбив Предраг Райкович. Представник Німеччини міг пробити набагато краще.

На 35-ій хвилині Жоау Феліш гарно пробив з-за меж штрафного майданчика, але трішки не влучив. Через мить на полі з'явився Фермін Лопес, який замінив травмованого Рафінью. В одній з атак Фермін пробив головою, а Предраг Райкович перевів м'яч над поперечиною.

У другому таймі спершу добре пробив Ламіне Ямал, але Райкович зумів кінчиками пальців витягнути м'яч, який потім влучив у поперечину. Роберт Левандовські та Вітор Роке вийшли на поле, замінивши Марка Гую та Жоау Феліша. На 69-ій хвилині бразильський форвард добре пробив головою, але не потрапив у ворота.

У Барселони виникали серйозні проблеми, і в підсумку забити вдалося завдяки Ламіне Ямалу, який обійшов суперника і влучив у дальній кут, не давши шансу голкіперу Мальорки. Молодий вінгер також повинен міг віддати результативну передачу, але Фермін невдало пробив після навісу. У доданий час Мальорка знову спробувала атакувати, але не створила жодної сприятливої ​​ситуації. Барселона до завершення матчу зберегла скромну перевагу. Далі чекає важлива зустріч з Наполі.

Жирона виграла у Осасуни

В попередніх матчах Жирона перемогла лише раз. Тому гра з Осасуною мала або продовжити чемпіонську гонку з Реалом, або збільшити відставання у таблиці.

У першому таймі в основному активною була Жирона. Саме їй вдалося відкрити рахунок, коли Віктор Циганков чудовим пасом знайшов у чужому штрафному майданчику вбігаючого Порту, який чітко забив свій м'яч. Не було занадто багато моментів у виконанні обох команд. Колектив Мічела впевнено тримав в руках ситуацію в матчі.

Згадати у другому таймі можна пошкодження Віктора Циганкова, а також гол Савіо. Скоріше за все український вінгер не зможе взяти участь у наступних зустрічах збірної України, а ось його товариш встановив фінальний рахунок на табло Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

Наразі Жироні вдається лише тримати нинішню дистанцію до Реалу, але не зменшити її. Втім, шанси на чемпіонство ще є і необхідно набирати якомога більше залікових балів в контексті того, що нинішній сезон поступово йде до завершальної фази.

Реал вдома виграв у міцної Сельти

Реал Мадрид не переконував в попередніх матчах, він був неефективний не тільки перед воротами суперника, а й в захисті. Результати не були жахливими, але якби мадридський клуб вилетів від Лейпцига, то навряд чи хтось би сильно здивувався. Карло Анчелотті зробив кілька замін, і в стартовому складі з'явилися серед інших Лукас Васкес, Лука Модрич та Браїм Діас.

Реал домінував від початку до кінця, і це не дивно. Після голу Вінісіуса, який зробив рахунок 1:0 на 21-ій хвилині, іспанський гранд не відступав, все ще намагався тиснути, але з часом, можливо, через неефективність даних атак, створювалося не так багато моментів. Сельта почала активніше бігти вперед, але нічого з цього не мала.

Команді Рафаеля Бенітеса дуже пощастило, адже гравці Реала завдали достатньо ударів, щоб Вісенте Гуайта наблизився до рекордного результату за кількістю сейвів. З іншого боку, Сельта також може говорити про.. невдачу, тому що другий і третій голи були автоголами, яких можна було б уникнути, якби трохи пощастило.

Реал провів хороший матч, в якому продемонстрував свою перевагу протягом майже всього матчу. Окремо варто звернути увагу на Вінісіуса, який забив гол і взяв участь у третьому м'ячі, а також Антоніо Рюдігера і Арду Гюлера. Лише на 89-ій хвилині турецький гравець вийшов на поле, але зумів скористатися дуже вдалим навісом від Дані Себальоса і забив.

Карло Анчелотті та його команда може спокійно працювати наступного тижня, щоб якомога краще підготуватися до матчу з Осасуною наступної суботи. Таким чином вона зробила ще один дуже важливий крок до чемпіонства Іспанії.