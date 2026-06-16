Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Аргентини підтвердив, що Ліонель Мессі, Еміліано Мартінес та Хуліан Альварес відновилися після травм і готові зіграти в першому матчі турніру проти Алжиру.

Головний тренер національної збірної Аргентини Ліонель Скалоні запевнив, що його команда перебуває в абсолютно спокійному стані напередодні стартового матчу Чемпіонату світу 2026 року проти Алжиру, який відбудеться у вівторок, 17 червня, у Канзас-Сіті.

Оптимізму додає і той факт, що ключові гравці встигли відновитися після пошкоджень якраз до початку турніру Спілкуючись із пресою в понеділок, Скалоні наголосив, що команда не відчуває надмірного тиску, спираючись на досвід попереднього переможного мундіалю.

"Спокійно, бо це просто футбол. У нас є досвід минулого чемпіонату світу, перша гра не є принциповою. Вона важлива, але на першій грі все не закінчується. Ми добре граємо, ми спокійні. Ми граємо проти хорошої команди з хорошими гравцями. Але ми спокійні, ми приїжджаємо у хороший момент", – зазначив Скалоні.

Головною новиною для вболівальників Альбіселесте стало підтвердження того, що лідери команди доступні для вибору на матч у вівторок, попри попередні побоювання медиків: Ліонель Мессі успішно впорався з легким розтягненням підколінного сухожилля. Хуліан Альварес успішно відновився після травми щиколотки.

Еміліано Мартінес, як очікується, вийде у стартовому складі та займе місце у воротах, незважаючи на перелом безіменного пальця.

"Усі хочуть бачити Лео Мессі на полі. Він захоплював усіх, не лише аргентинців. З мого боку, так буде завжди. Я не бачу нічого негативного. Він був у різних умовах і завжди був тут. Він завжди був для нас монументом, а тепер він буде ще більшим. Я бачу його добре", — наголосив керманич.

Щодо інших гравців тренер додав: "Еміліано в порядку, Еміліано доступний на завтра, якщо він зробить те саме, що й учора та позавчора, я думаю, він зіграє... У Хуліана була проблема з гомілковостопним суглобом, але його відновлення пройшло добре, і на завтра він є одним із варіантів", . — зауважив фахівець.

Остаточний стартовий склад Скалоні планує визначити після заключного тренування. За словами менеджера, єдиним гравцем, за чиїм станом ще продовжують стежити, є захисник Ніколас Тальяфіко.

"У мене завжди були труднощі зі створенням стартового складу через високу якість гравців національної збірної... Травмованих зараз немає. Ми стежитимемо за ситуацією з Ніко Тальяфіко, якщо він приєднається до команди на тренуваннях, але в принципі всі гравці доступні", — розповів тренер.

Збірна Аргентини розпочинає свій шлях на ЧС-2026 матчем проти Алжиру 17 червня о 04:00. У рамках Групи J чинні чемпіони світу також зустрінуться з національними командами Австрії та Йорданії.