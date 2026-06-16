Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Салем Ад-Давсарі вірить у вихід до плейоф чемпіонату світу-2026.

Лівий вінгер і капітан збірної Саудівської Аравії Салем Ад-Давсарі прокоментував результат поєдинку з Уругваєм у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026, передає офіційний сайт ФІФА.

Саудівська Аравія — Уругвай 1:1 Відео голів та огляд матчу 16.06.2026

Ад-Давсарі вважає, що він і його товариші по національній команді заслуговували на здобуття трьох очок, і сподівається на виправлення помилок у майбутньому.

"Це був хороший старт, і я вважаю, що ми заслужили на перемогу. Крок за кроком ми можемо дістатися наступного раунду. Ми приїхали сюди не просто взяти участь у мундіалі, а пройти якнайдалі. Сподіваємося виправити свої помилки в наступному матчі, щоб здобути в ньому звитягу й наблизитися до плейоф. Це не перший чемпіонат світу для мене, і сьогодні ми продемонстрували характер збірної Саудівської Аравії. Шкода, що досягнути бажаного результату нам не вдалося", — зазначив 34-річний Салем.

У неділю, 21 червня (початок протистояння — о 19:00 за Києвом), Саудівська Аравія зустрінеться з Іспанією на американському Атланта Стедіум.