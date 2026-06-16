Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Незважаючи на те, що саудівці першими вийшли вперед наставник вважає, що здобути бодай одне очко в матчі проти такого статусного суперника — це вагоме досягнення для його команди.

Головний тренер збірної Саудівської Аравії Йоргос Доніс прокоментував результат стартового поєдинку своєї команди на Чемпіонаті світу 2026 року.

Матч проти національної збірної Уругваю завершився бойовою нічиєю з рахунком 1:1, незважаючи на те, що саудівці першими вийшли вперед наставник вважає, що здобути бодай одне очко в матчі проти такого статусного суперника — це вагоме досягнення для його команди, яка мала небагато часу на повноцінну підготовку.

"Упродовж трьох тижнів ми намагалися налагодити нашу гру, побудувати її та покращити наш командний дух. Коли ми протистоїмо таким суперникам, здобуття одного очка — це позитивний результат і хороший поштовх для нашої психології", — зазначив Доніс.

Спеціаліст відверто зізнався, що наразі він все ще вивчає можливості своїх футболістів. Нагадаємо грецького фахівця було призначено за два місяці до початку мундіалю.

Через обмежений час на підготовку збірна стикається з труднощами при зміні тактичного малюнка гри: Команда стабільно грає за базовими схемами 4-4-2 або 4-3-2-1. Гравцям поки що не вистачає навичок, щоб оперативно перелаштуватися на гру з трьома півзахисниками чи п'ятьма захисниками безпосередньо по ходу зустрічі.

"Через брак часу ми не можемо бути гнучкими під час матчу. На цей момент, на жаль, ми не настільки гнучкі. Потрібен час, щоб навчитися це робити", — пояснив тренер.

Коментуючи сам хід поєдинку, Йоргос Доніс вказав на помітний контраст між діями команди до та після перерви: Перший тайм: Саудівська Аравія добре контролювала гру та мала нагоди для взяття воріт, хоча подекуди бракувало рішучості в завершальній стадії.

Другий тайм: Після забитого м'яча команда підсвідомо зосередилася на захисті, щоб втримати перевагу, втративши колишню інтенсивність

"Схоже, що в другій половині зустрічі нам не вистачало тієї ж інтенсивності. Наш суперник зміг пройти глибше на нашу половину поля. Ми не продемонстрували достатньої впевненості в собі, щоб утримувати м'яч і збити їхній темп, а це означало, що ми опинилися під тиском біля власного штрафного майданчика", — проаналізував гру Доніс.

Наостанок тренер окремо відзначив блискучу гру свого голкіпера та самовідданість захисної лінії, які допомогли команді вистояти під шаленим натиском уругвайців і зберегти важливу нічию.

Після першого туру Саудівська Аравія посідає друге місце у квартеті G. Наступну гру підопічні Доніса проведуть проти Іспанії. Матч запланований на 21 червня о 19:00.