Англія

У боротьбу за зіркового опорника Ньюкасл Юнайтед вступив Тоттенгем.

Тоттенгем приєднався до боротьби за опорного півзахисника Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що керманич "шпор" Роберто Де Дзербі хоче, щоб 26-річний італієць став новою зіркою клубу з Лондона в центрі поля. Тоналі вважається ідеальним для підвищення рівня лондонської команди гравцем.

У боротьбі за потенційний трансфер Сандро Тоттенгем готовий зіткнутися з Арсеналом і Манчестер Сіті. Порталом Transfermarkt Пов'язаний із Ньюкасл Юнайтед розрахованим до кінця червня 2028 року опорник порталом Transfermarkt оцінюється у 80 млн євро.

Протягом сезону-2025/26 Тоналі відзначився трьома голами й сімома асистами в 53-х матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що "шпори" також включилися в боротьбу за іншого хавбека, якого вони збираються перехопити в Манчестер Юнайтед.