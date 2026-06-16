У боротьбу за зіркового опорника Ньюкасл Юнайтед вступив Тоттенгем.
Сандро Тоналі, Getty Images
16 червня 2026, 09:51
Тоттенгем приєднався до боротьби за опорного півзахисника Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що керманич "шпор" Роберто Де Дзербі хоче, щоб 26-річний італієць став новою зіркою клубу з Лондона в центрі поля. Тоналі вважається ідеальним для підвищення рівня лондонської команди гравцем.
У боротьбі за потенційний трансфер Сандро Тоттенгем готовий зіткнутися з Арсеналом і Манчестер Сіті. Порталом Transfermarkt Пов'язаний із Ньюкасл Юнайтед розрахованим до кінця червня 2028 року опорник порталом Transfermarkt оцінюється у 80 млн євро.
Протягом сезону-2025/26 Тоналі відзначився трьома голами й сімома асистами в 53-х матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що "шпори" також включилися в боротьбу за іншого хавбека, якого вони збираються перехопити в Манчестер Юнайтед.