Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний мексиканський голкіпер проводить свій рекордний шостий мундіаль, після якого остаточно попрощається з професійним футболом.

Голкіпер національної збірної Мексики Гільєрмо Очоа офіційно підтвердив, що поточний Чемпіонат світу стане останнім турніром у його професійній кар'єрі.

Відповідну заяву 40-річний футболіст зробив в інтерв'ю для офіційного YouTube-каналу ФІФА. Він зізнався, що без виступів за національну команду втрачає мотивацію грати далі.

"Оскільки мій час у збірній добігає кінця, я більше не бачу сенсу у футболі. Я не бачу причин продовжувати грати. Я насолоджувався кожним моментом тут. Я віддавав на полі все. Я йду зі спокійною душею", — заявив Очоа.

Для Гільєрмо Очоа Чемпіонат світу 2026 року є історичним — це вже шостий мундіаль у його ігровій кар'єрі. Проте у стартовому поєдинку домашнього турніру проти збірної ПАР, який завершився перемогою мексиканців з рахунком 2:0, досвідчений голкіпер залишився на лаві запасних.

На груповому етапі на збірну Мексики очікують ще два поєдинки: 19 червня: матч проти збірної Південної Кореї. 25 червня: зустріч із національною командою Чехії.

На клубному рівні останнім місцем роботи Гільєрмо Очоа став чемпіонат Кіпру. У сезоні-2025/26 мексиканець захищав кольори місцевого клубу АЕЛ з Лімасола.